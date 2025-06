La band più travolgente. Arriva la Fanfara del Benin.

un concerto imperdibile che promette di conquistare il pubblico con la sua energia travolgente. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza musicale unica, dove tradizione e innovazione si incontrano in un mix vibrante e coinvolgente. Preparati a lasciarti trasportare dalle note della fanfara più esplosiva del Benin, pronta a infiammare Desio con il suo ritmo contagioso e la sua allegria infinita.

Un’esplosiva brass band che fonde le percussioni africane con gli ottoni occidentali, dando vita a performance travolgenti. Una vera e propria forza della natura musicale che dal vivo sprigiona potenza, energia e gioia di vivere e che per la prima volta sarà in tournée in Europa, facendo tappa pure in Brianza. È la realtà che si potrà scoprire domani sera nel parco di Villa Tittoni a Desio: qui dalle 21.30 si esibirà la Fanfara Olaitan, in arrivo direttamente dal Benin. Lo spettacolo farà da “gemellaggio“ tra i due più importanti festival dell’estate brianzola, ossia il Parco Tittoni e la rassegna itinerante Suoni Mobili: il concerto è stato infatti pensato per celebrare i 20 anni vita e attività della cooperativa Mondovisione, da sempre cuore e mente del festival desiano, e contemporaneamente come party inaugurale della nuova edizione della rassegna curata dall’associazione Musicamorfosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it