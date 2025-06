La 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli apre il circuito Etna Running a Sant’Alfio

La 10 km del Castagno dei Cento Cavalli apre il circuito Etna Running a Sant’Alfio, trasformando questa affascinante cittadina ai piedi dell’Etna in un palcoscenico internazionale di sport. Con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi su un percorso mozzafiato, questa prima edizione promette emozioni uniche e solidarietà. Prepariamoci a vivere una giornata all’insegna della passione sportiva e dell’ospitalità siciliana, che lascerà il segno tra i partecipanti e gli spettatori.

Sarà una domenica all'insegna dello sport internazionale domani a Sant'Alfio, cittadina ai piedi dell'Etna che si prepara ad accogliere la prima edizione della "10 Km del Castagno dei Cento Cavalli", valida quale terza tappa del circuito Running Sicily – Trofeo Packitalia.

Sfida tra top runners internazionali a Sant'Alfio per la 10 km del castagno dei cento cavalli - Preparatevi a vivere una giornata di pura adrenalina e spettacolo! La sfida tra i migliori top runners internazionali si infiamma a Sant’Alfio, dove domenica 22 giugno si tiene la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli, terza tappa del circuito Running Sicily – Trofeo Packitalia.

LA 10 KM DEL CASTAGNO DEI CENTO CAVALLI-TROFEO PACKITALIA TRA TOP RUNNERS INTERNAZIONALI A SANT’ALFIO ? ?A Sant’Alfio ,in provincia di Catania, è tutto pronto per l’evento sportivo internazionale la “ 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli Vai su Facebook

La "10 Km del Castagno dei Cento Cavalli" apre il circuito Etna Running a Sant'Alfio - in una piazza Duomo che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport

Un trentino salva Castagno dei cento cavalli sull'Etna - è riuscito nell'intento di regalare nuova linfa al maestoso Castagno dei cento cavalli a Sant'Alfio, in provincia di Catania sulle pendici dell'Etna, grazie ad un ardito ma mirato "intervento ...