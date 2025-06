Kyrgios si ricrede o spariglia le carte? e s’inchina a Sinner | ecco le parole con cui spiazza tutti e si rimangia un po’ di cose

Nick Kyrgios sorprende tutti, rinunciando alle solite polemiche e riconoscendo il talento di Jannik Sinner. Con parole sincere, ammette: «Sinner è un colosso» e non manca di elogiare anche Carlos Alcaraz, profetizzando un futuro tra i grandi. Un atteggiamento inusuale che segna una svolta nel suo approccio: l’ultima dichiarazione potrebbe cambiare le carte in tavola e avvicinare Kyrgios a un nuovo capitolo di sincerità e rispetto nel tennis.

Nick Kyrgios, incredibilmente sobrio e onesto per una volta, non sproloquia, non offende, non accusa Jannik Sinner. Anche se, nel riconoscere a Jannik quel che è di Jannik, non manca di confermare una sua propensione per il rivale, l’ami-nemico Carlos Alcaraz, asserendo: Sinner è un colosso, ma Carlitos sarà presto a livello dei big 3 (ossia Federer, Nadal e Djokovic ). Kyrgios finalmente ammette: «Sinner? Un colosso». « Alcaraz e Sinner stanno giocando un tennis incredibile. È chiaro che saranno dei colossi dello sport per i prossimi 10 o 15 anni. Si sono spinti a vicenda a un livello che pochi hanno raggiunto prima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it