Krstovic Juve | i bianconeri non mollano la presa ma occhio al forte interesse di quel club europeo! Il punto sul centravanti

La Juventus continua a insistere su Nikola Krstovic, un attaccante promettente che potrebbe rafforzare il reparto offensivo bianconero. Tuttavia, il centravanti montenegrino è nel mirino di un prestigioso club europeo, rendendo incerta la sua destinazione futura. Mentre i bianconeri cercano di assicurarsi le sue prestazioni, rimane aperta la questione: riusciranno a convincere il giocatore o il suo cuore batterà altrove? La risposta influisce sul futuro di questa trattativa calda e avvincente.

che può lasciare il Lecce. Il calciomercato Juve non molla la presa per Nikola Krstovic, centravanti montenegrino di proprietà del Lecce finito nel mirino di diverse società sparse in giro per l'Europa che l'hanno seguito negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia sul classe 2000 dopo il Brighton sarebbe piombato anche lo Sporting Lisbona, a caccia di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Gyokeres (tra l'altro nella lista della spesa della Vecchia Signora).