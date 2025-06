Koopmeiners di nuovo dal primo minuto? Le condizioni del centrocampista olandese e il piano di Tudor per Juve Wydad

Teun Koopmeiners torna dall'inizio? Le ultime condizioni del centrocampista olandese e il piano di Tudor per la sfida tra Juventus e Wydad promettono emozioni. Domani, a Philadelphia, i bianconeri cercano di mettere un passo decisivo verso gli ottavi di finale, con il tecnico svizzero pronto a schierare il suo talentuoso centrocampo. Scopriamo come si prepara la Juventus per questa importante partita e quali strategie adotterà Tudor per conquistare la vittoria.

Koopmeiners torna titolare? Le condizioni del centrocampista olandese e il piano di Tudor per la partita tra Juve e Wydad in programma domani. Domani la Juventus scenderà in campo a Philadelphia per affrontare il Wydad nella seconda partita della fase a gironi di questo Mondiale per Club. L’obiettivo è archiviare la pratica ottavi di finale. Arrivano ottime notizie per quanto riguarda Teun Koopmeiners: secondo Tuttosport le condizioni dell’ex Atalanta migliorano di giorno in giorno dopo lo stop per il problema al tendine d’Achille ed è probabile che Tudor possa concedergli una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners di nuovo dal primo minuto? Le condizioni del centrocampista olandese e il piano di Tudor per Juve Wydad

