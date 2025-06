Kolo Muani Juventus permanenza in bianconero più vicina? Ecco cosa filtra dalla Continassa | novità sul futuro dell’attaccante francese

Kolo Muani Juventus, permanenza più vicina? Ecco cosa filtra sul futuro dell'attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, per Randal Kolo Muani i bianconeri confidano in un nuovo prestito da parte del Paris Saint-Germain. L'obiettivo è fissare un'opzione futura per il riscatto e non per questa estate, proseguendo con un nuovo prestito. In casa bianconera filtra ottimismo: c'è fiducia per la nuova intesa con il PSG sulla permanenza del centravanti. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

