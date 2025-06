Kolo Muani Juve cosa filtra sul possibile accordo col PSG | la volontà dell’attaccante è chiara ma… I dettagli

Il futuro di Kolo Muani potrebbe ancora essere alla Juventus, nonostante le voci di mercato e i colloqui in corso con il PSG. Fabrizio Romano rivela che i contatti tra i bianconeri e l’attaccante sono positivi, e la volontà del giocatore è chiara. La trattativa, ancora in fase embrionale, si sta muovendo con ottimismo: la Juventus sta lavorando intensamente per portare a casa il talento francese e sorprendere tutti.

Kolo Muani Juve, cosa filtra sul possibile accordo col PSG: tutti gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante. Il futuro di Kolo Muani potrebbe essere ancora alla Juve. Fabrizio Romano ha fatto il punto sui colloqui tra i bianconeri e il PSG. PAROLE – «Non c'è accordo definitivo ma dei contatti positivi legati a Randal Kolo Muani e la Juventus per la prossima stagione. La Juve sta lavorando anche in queste ore direttamente col Paris Saint-Germain per trattenere Kolo Muani anche il prossimo anno. Quindi si sta lavorando sulla formula, sulle condizioni dell'operazione, ma certamente Kolo Muani è uno dei discorsi fatti in queste ore dalla Juventus.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

