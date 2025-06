Khamenei scomparso | indica tre candidati per la successione Gli Usa spostano i caccia della superbomba Putin | Iran ha diritto al nucleare civile

L'orizzonte geopolitico si infiamma con notizie di grande impatto: la scomparsa di Khamenei apre una corsa alla successione in Iran, mentre gli Stati Uniti spostano i loro caccia strategici e Putin rafforza la sua posizione. Israele afferma di aver ritardato di anni lo sviluppo nucleare iraniano, ma l’escalation tra potenze si fa sempre più intensa. La scena internazionale si prepara a cambiamenti epocali, di cui dobbiamo essere pronti a capire le implicazioni.

Israele ritiene di aver ritardato di almeno due o tre anni  la capacitĂ dell’ Iran di sviluppare un’arma nucleare, grazie ai recenti attacchi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar  in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin  ha ribadito che l’ Aiea non dispone di prove  che dimostrino l’intenzione dell’Iran di dotarsi di armamenti nucleari. Escalation senza precedenti tra Israele e Iran: l’eliminazione di due comandanti della Forza Quds ha innescato una nuova ondata di tensione regionale. L’esercito israeliano ha colpito in territorio iraniano con operazioni mirate, mentre Teheran risponde con minacce e lanci di razzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it