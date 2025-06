Khamenei sceglie il suo erede mentre Israele colpisce | la guerra che cambierà le regole del Medio Oriente

In un momento cruciale di tensione e incertezza, il Medio Oriente si trova sull’orlo di una trasformazione epocale. Khamenei sceglie il suo erede, mentre Israele intensifica gli attacchi, cambiando le regole del gioco nella regione. La crisi si approfondisce, coinvolgendo interessi globali e minacciando la stabilità internazionale. In questo scenario complesso, ogni mossa può segnare il futuro di un’area già segnata da vendette storiche e ambizioni nucleari. La tensione cresce, e il mondo osserva con apprensione.

In un clima di crescente instabilità, l’Iran e Israele si trovano al centro di un conflitto devastante. Attacchi missilistici, manovre diplomatiche fallite e la paura di un cambio di leadership iraniana stanno alimentando la crisi. Gli eventi si susseguono in Medio Oriente, con implicazioni globali, mentre la guerra entra nel suo nono giorno. Un conflitto alimentato soprattutto da vendette storiche, ambizioni nucleari e interessi geopolitici. La successione di Khamenei: un segnale di allarme. In questo scenario, l’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, ha preso una decisione inusuale fornendo tre nomi tra cui scegliere il suo successore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Khamenei sceglie il suo erede mentre Israele colpisce: la guerra che cambierà le regole del Medio Oriente

In questa notizia si parla di: khamenei - israele - guerra - medio

Lo stato di guerra in Medio Oriente che serve a Israele - L'instabilità permanente in Medio Oriente rappresenta una cruciale opportunità per Israele, soprattutto sotto la guida di Netanyahu.

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Gaza, al-Jazeera: “3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore”. Giallo sulla tregua. Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall’Idf a Gerico. Tel Aviv intercetta due missili lanciati dallo Yemen. La Colombia nomina il suo primo ambasciatore in Palestina | DIRETTA - Il conflitto tra Israele e Hamas continua a intensificarsi nella Striscia di Gaza, con nuovi raid che hanno causato tre morti e un totale di 81 vittime nelle ultime 24 ore.

Ali #Khamenei irraggiungibile e introvabile: ecco perché è saltato l’incontro #Iran-#USA #guerra #israele #21giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/21/news/ali-khamenei-incontro-usa-iran-funzionari-guerra-israele-saltato-bunker-ucciso-n Vai su X

#Tv2000 - #Iran, missili su #Israele. #Khamenei: "Stiamo punendo il nemico sionista" #20giugno #Tv2000 #MedioOriente #Netanyahu Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Idf attacca navi da guerra iraniane nel porto di Bandar Abbas; Khamenei introvabile, salta incontro con Usa. Ondata droni su Israele; Ufficio Khamenei smentisce nomina successori. Gli Usa spostano la superbomba - Vance a Netanyahu: Gli Stati Uniti non dovrebbero essere coinvolti ma voi volete trascinarci in una guerra contro l'Iran.

Guerra Israele-Iran, Axios: «Khamenei introvabile, così è saltato incontro Usa-Iran». Media Teheran: «Potenti esplosioni a sudovest» - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver ucciso il nuovo ... Segnala ilmessaggero.it

Israele-Iran, Idf colpisce impianto nucleare. Nyt: Khamenei nomina tre successori. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele- Scrive tg24.sky.it