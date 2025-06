Khamenei nomina tre successori in caso di sua uccisione

In un gesto che scuote le fondamenta della politica iraniana, la guida suprema Ali Khamenei ha designato tre potenziali successori nel caso di sua scomparsa, tutti fedeli e legati alle Guardie rivoluzionarie. Tuttavia, sorprendentemente, tra loro non figura il suo figlio, un tempo considerato favorito. Questa decisione apre nuovi scenari di potere e influenza, alimentando speculazioni sul futuro della leadership islamica in Iran.

La guida suprema Ali Khamenei, dal bunker dov'è nascosto, avrebbe nominato tre possibili successori nel caso venisse ucciso: tutti religiosi e vicini al corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ma tra loro non ci sarebbe il figlio, in passato tra i candidati favoriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Khamenei nomina tre successori in caso di sua uccisione

In questa notizia si parla di: khamenei - successori - caso - nomina

Iran: Nyt, Khamenei ha nominato 3 religiosi come suoi potenziali successori - In un gesto che scuote gli equilibri politici e religiosi dell’Iran, il leader supremo Ali Khamenei ha nominato tre alto funzionari religiosi come potenziali successori.

Khamenei si rifugia in un bunker e nomina tre potenziali successori La Guida Suprema iraniana ha designato per la prima volta dei sostituti per succedergli in caso di assassinio. Gli attacchi israeliani sono la minaccia più intensa dagli anni ’80. Vai su X

Israele-Iran, Khamenei nomina 3 successori. Gli Usa spostano i bombardieri. Gli aggiornamenti Vai su Facebook

Khamenei nomina 3 potenziali successori; «Khamenei nomina tre successori». Il New York Times: teme di essere ucciso, dà ordini attraverso collaboratori di fiducia; Ali Khamenei nomina i successori in un clima di guerra e tensione.

Khamenei nomina tre successori in caso sia ucciso da Israele - I raid israeliani sull'Iran hanno condotto all'uccisione di altri comandanti iraniani. Si legge su msn.com

Nyt, Ali Khamenei ha scelto tre religiosi come suoi possibili successori. Non c'è il figlio Mojtaba - Il quotidiano cita tre funzionari iraniani che in condizione di anonimato rivelano i piani della Guida Suprema che teme di poter essere assassinato e vuole ... Secondo huffingtonpost.it