Khamenei irraggiungibile e introvabile | ecco perché è saltato l' incontro con gli Usa

L'incontro tra Iran e Stati Uniti è sfumato all'ultimo minuto: Khamenei, irraggiungibile e nascosto in un bunker, ha reso impossibile la trattativa. Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan avevano tentato di organizzare un meeting a Istanbul proprio mentre scoppiavano gli attacchi di Israele, ma senza successo. La difficile comunicazione con l'ayatollah evidenzia le tensioni e l'incertezza che attraversano la regione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan hanno provato nei giorni scorsi a organizzare un incontro diretto a Istanbul tra funzionari americani e iraniani mentre erano già in corso gli attacchi di Israele, ma il tentativo è fallito perché non si è riusciti a mettersi in contatto con l'ayatollah Ali Khamenei, nascosto in un bunker per evitare di essere ucciso. Lo rivela il sito americano Axios, che cita tre fonti dell'amministrazione americana e un'altra a conoscenza del caso, secondo cui lunedì, mentre si trovava al G7 in Canada, il presidente americano ha ricevuto una telefonata dal presidente turco, che gli proponeva di ospitare un incontro per l'indomani a Istanbul tra americani e iraniani nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica alla guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it