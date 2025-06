Khamenei ha scelto tre possibili successori Nomi segreti c' è un' esclusione eccellente

Nel cuore dell'Iran, il leader supremo Khamenei ha preso misure segrete per garantire la continuità del potere. Nascosto in un bunker, ha scelto tre candidati di alto livello tra il clero, preparandosi a ogni evenienza. Questa strategia di riservatezza e pianificazione rivela l’intensità delle tensioni e l’importanza di una leadership stabile in un contesto geopolitico incerto. La sicurezza dei successori diventa così un elemento cruciale per la stabilità dell’Iran e dell’intera regione.

Nascosto in un bunker, la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha scelto una serie di sostituti per andare a rivestire - in caso di necessità - una serie di incarichi militari e ha nominato tre alti esponenti del clero come candidati a succedergli nel caso in cui venisse ucciso. Temendo di essere rintracciato, Khamenei parla ormai principalmente con i suoi comandanti tramite un collaboratore di fiducia, dopo aver sospeso le comunicazioni elettroniche. Ad affermarlo sono tre funzionari iraniani citati dal New York Times. L'86enne Khamenei ha preso la decisione di incaricare l'Assemblea degli Esperti del suo Paese, l'organismo responsabile della nomina della Guida Suprema, di scegliere rapidamente il suo successore tra i tre nomi da lui individuati, rimasti segreti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Khamenei ha scelto tre possibili successori. Nomi segreti, c'è un'esclusione eccellente

