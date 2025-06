Khamenei ha paura | indica tre candidati per la successione Gli Usa spostano i caccia della superbomba Putin | Iran ha diritto al nucleare civile

Le tensioni geopolitiche raggiungono nuovi livelli: mentre Khamenei manifesta timori e indica candidati per la successione, gli Stati Uniti spostano i caccia strategici e Putin difende il diritto dell’Iran al nucleare civile. Israele sostiene di aver ritardato di anni lo sviluppo di un’arma nucleare iraniana grazie a recenti attacchi, mentre la Russia assicura che l’Aiea non ha prove di minacce nucleari. Un quadro di escalation senza precedenti si dipana nel cuore del Medio Oriente e oltre, lasciando il mondo in sospeso tra paura e incertezza.

Israele ritiene di aver ritardato di almeno due o tre anni la capacità dell’ Iran di sviluppare un’arma nucleare, grazie ai recenti attacchi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che l’ Aiea non dispone di prove che dimostrino l’intenzione dell’Iran di dotarsi di armamenti nucleari. Escalation senza precedenti tra Israele e Iran: l’eliminazione di due comandanti della Forza Quds ha innescato una nuova ondata di tensione regionale. L’esercito israeliano ha colpito in territorio iraniano con operazioni mirate, mentre Teheran risponde con minacce e lanci di razzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Khamenei ha paura: indica tre candidati per la successione. Gli Usa spostano i caccia della superbomba. Putin: “Iran ha diritto al nucleare civile”

In questa notizia si parla di: putin - iran - khamenei - paura

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

Putin: «L'Iran ha diritto all'uso pacifico del nucleare» Vai su Facebook

Putin: Teheran ha diritto ad avere il nucleare per uso civile. Gli Usa spostano la superbomba - Fox News: sei i bombardieri B-2 partiti verso Guam; Putin vuole mediare un accordo tra Israele e Iran; La quarta notte di guerra in Medio Oriente: Trump: «Putin può mediare». Bombe a raffica su Fordow, il reattore nucleare più protetto di Teheran.

Putin: "Teheran ha diritto ad avere il nucleare per uso civile". Gli Usa spostano la "superbomba" - 2 sono decollati dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, diretti all'isola di Guam nel Pacifico, citando ... Scrive msn.com

Sfila il regime: “Morte a tutti i sionisti”. Parte la censura a Internet - Società civile schiacciata tra paura e stop all’informazione ... Da repubblica.it