Khamenei è introvabile anche per i suoi collaboratori | dal suo bunker ha già nominato tre successori

In un contesto di tensione crescente e mistero, l’ombra di Khamenei si staglia ancora più fitta: introvabile anche per i suoi collaboratori, il leader iraniano ha nominato tre successori dal suo bunker, alimentando il velo di segretezza che avvolge il suo potere. Nel frattempo, tentativi di dialogo tra Stati Uniti e Iran a Istanbul sono falliti, evidenziando le sfide di una diplomazia fragile e complicata. La situazione resta calda e imprevedibile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Il presidente statunitense Donald Trump e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno tentato di organizzare questa settimana a Istanbul un incontro tra alti funzionari statunitensi e iraniani, tuttavia, l’iniziativa è fallita perché la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei – nascosta per timore di un attentato – non è stata raggiungibile per dare l’autorizzazione. Lo ha reso noto il sito d’informazione statunitense “ Axios “, secondo quanto riferito da tre funzionari statunitensi e una fonte direttamente a conoscenza dei fatti. Secondo Axios Trump stava spingendo per un incontro diretto con gli iraniani – arrivando persino a offrirsi di partecipare di persona, se necessario – con la speranza di raggiungere un accordo sul nucleare ed evitare un intervento militare statunitense. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Khamenei è introvabile anche per i suoi collaboratori: dal suo bunker ha già nominato tre successori

