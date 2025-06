Khamanei dal bunker | nomina i successori e teme per la vita escluso il figlio Mojtaba

Ali Khamanei, rifugiato nel bunker per sfuggire ai crescenti rischi, ha scelto con cautela i suoi successori, escludendo il figlio Mojtaba. La mossa rivela le sue paure e il suo desiderio di assicurare una transizione stabile in un momento di grande tensione. Ma chi sono i candidati designati e cosa significa questa scelta per il futuro dell’Iran? La risposta si cela tra le strategie di potere e gli equilibri delicati di una leadership sotto pressione.

Ali Khamanei, dal bunker in cui è rifugiato dall'inizio del conflitto, ha nominato tre suoi possibili successori: lo riporta il New York Times, spiegando come nella ristrettissima rosa non rientri il figlio Mojtaba, che secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi era tra i favoriti. Sentendosi nel mirino e temendo di essere ucciso, la Guida Suprema avrebbe quindi accelerato i tempi nell'indicare.

