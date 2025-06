Kenzo Parfums insieme a Coral Gardeners per restituire i colori all’oceano

Kenzo Parfums si unisce a Coral Gardeners in una missione eccezionale: restituire i colori all’oceano. Con il rischio che il 90% delle barriere coralline scompaia entro il 2050, questa iniziativa diventa un gesto di speranza e di impegno concreto. Dal 2017, Titouan Bernicot ha acceso la luce su un problema urgente, dando vita a un movimento che mira a salvare e rigenerare il meraviglioso mondo sommerso, perché ogni azione può fare la differenza.

Entro il 2050 il 90% delle barriere coralline potrebbe scomparire a causa del riscaldamento globale. Nel 2017, l’allora diciannovenne Titouan Bernicot si immerge nell’oceano polinesiano con il suo surf e si accorge che i coralli stanno morendo, perdendo il loro colore. Da quel momento, la sua vita cambia e fonda Coral Gardeners, l’associazione no-profit che punta a ripopolare il reef. Sebbene occupino meno dell’1% della superficie degli oceani, i coralli, infatti, ospitano il 25% della biodiversità marina e producono oltre il 50% dell’aria che respiriamo. In otto anni, il gruppo di gruppo guidato da Titouan ha piantato oltre 160 mila coralli e punta fare anche. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kenzo Parfums insieme a Coral Gardeners per restituire i colori all’oceano

Entro il 2050 il 90% delle barriere coralline rischia di scomparire: Coral Gardeners e Kenzo Parfums uniscono le forze per salvare gli oceani e sensibilizzare attraverso una fragranza ispirata all'acqua.

