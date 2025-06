Kelebekler Vadisi | il paradiso segreto delle farfalle sulla costa licia

Kelebekler Vadisi, il paradiso segreto delle farfalle sulla costa ligure, incanta con la sua natura selvaggia e incontaminata. Immersa tra scogliere a picco e un mare cristallino, questa riserva naturale protetta ospita oltre 100 specie di farfalle, offrendo uno spettacolo unico e suggestivo. La valle, il cui nome turco significa letteralmente "valle delle farfalle", è un rifugio di pace e meraviglia che merita di essere scoperto.

Immersa tra scogliere drammatiche che si ergono per oltre 350 metri, Kelebekler Vadisi rappresenta uno dei tesori piĂą preziosi della costa licia turca. Questa riserva naturale protetta, accessibile unicamente via mare o attraverso un impegnativo sentiero montano, custodisce un ecosistema straordinario dove convivono oltre 100 specie di farfalle, creando uno spettacolo naturale di rara bellezza. La valle, il cui nome turco significa letteralmente "Valle delle Farfalle", si estende per circa 86.000 metri quadrati in un angolo remoto della provincia di Fethiye, offrendo ai visitatori un'esperienza di ecoturismo autentico lontano dalle rotte turistiche piĂą battute.