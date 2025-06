Keita Balde e lo straordinario rapporto con Simone Inzaghi | Per me è stato un fratello maggiore

Keita Balde e Simone Inzaghi condividono un legame speciale che va oltre il campo. Per l’ex attaccante di Lazio, Inter e Monza, Inzaghi è stato più di un allenatore, un vero fratello maggiore. Durante un’intervista a El After, Keita ha rivelato quanto il rapporto con il tecnico sia stato fondamentale nel suo percorso professionale e personale. Un affetto sincero che testimonia il valore delle connessioni umane nello sport.

In una lunga intervista a El After, Keita Balde ha ripercorso i principali tratti della sua carriera. L'ex Inter, Lazio e Monza, in particolare, si è concentrato sul rapporto con Simone Inzaghi, suo tecnico ai tempi dei biancocelesti. L'attaccante senegalese ha parlato del tecnico in modo entusiastico, parlando soprattutto dell'abilità del piacentino nel creare rapporti umani. Queste le sue parole. COME UN FRATELLO MAGGIORE – « Per me è stato un fratello maggiore, mi ha insegnato tantissimo.

