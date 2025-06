Un caso che scuote l’Italia: 836.439,08 euro delle casse pubbliche sono finiti nelle tasche di Francis Kauffmann, alias Rexal Ford, sospettato di aver commesso un omicidio nel parco di Villa Pamphili. Un intreccio di inganni e potere che solleva domande cruciali sulla trasparenza dei finanziamenti pubblici e sulla gestione delle risorse da parte delle istituzioni. Ma cosa si nasconde dietro questa truffa milionaria? Continuiamo a indagare.

Ben 836.439,08 euro. Questa è la cifra che lo Stato italiano ha versato nelle casse della società fittizia di Francis Kauffmann, alias Rexal Ford. L'americano, sospettato di aver assassinato Anastasia Trofimova e sua figlia lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, aveva fatto domanda per ricevere finanziamenti - tramite la cosiddetta " tax credit " - dal ministero della Cultura allora presieduto dal dem Dario Franceschini, facente parte del governo Conte bis. Il motivo? Realizzare il suo film "Stelle della Notte", ambientato proprio nella Capitale. Siamo nel 2020, in piena epoca Covid e in pian crisi del settore cinematografico italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it