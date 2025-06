Katz ucciso capo Quds finanziò il massacro di Hamas

In un'azione che scuote le dinamiche regionali, l'eliminazione di Saeed Izadi, il leader della divisione palestinese della Forza Quds, rappresenta un colpo decisivo contro Hamas e i suoi finanziamenti. Questo attacco, condotto con precisione dall'intelligence israeliana, apre un nuovo capitolo di tensione e giustizia nel complesso scenario mediorientale. La domanda ora è: quali ripercussioni avrà questa operazione sulla stabilità dell'intera regione?

Saeed Izadi, capo della divisione palestinese della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica è stato ucciso in un attacco israeliano su un appartamento nella città iraniana di Qom. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz spiegando che Izadi "ha finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre. E' un enorme risultato per l' intelligence e l'Aeronautica Militare israeliane. Giustizia per gli assassinati del 7 ottobre e gli ostaggi. Il lungo braccio di Israele raggiungerà tutti i suoi nemici", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net