Katy Perry e Orlando Bloom in crisi la colpa è del viaggio nello spazio

Katy Perry e Orlando Bloom, una delle coppie più scintillanti di Hollywood, sembrano essere alle prese con una crisi inattesa. Le voci di un possibile divorzio si intensificano, alimentate dalla decisione della popstar di partecipare a una missione spaziale VIP organizzata da Jeff Bezos. Un viaggio tra le stelle che potrebbe aver messo ulteriore distanza tra i due innamorati, aprendo uno scenario sorprendente: il destino della coppia potrebbe cambiare proprio sotto il cielo infinito.

Guai in paradiso, una delle coppie d’oro di Hollywood sembra essere in crisi nera. Si dice siano sempre più lontani Katy Perry e Orlando Bloom. La popstar e l’attore sarebbero vicini al divorzio, almeno questo dico i rumors che si susseguono insistenti da settimane. A dare il colpo di grazia alla coppia sarebbe stata la decisione di Katy di prendere parte alla missione spaziale vip organizzata dal magnate Jeff Bezos. Katy Perry e Orlando Bloom sempre più lontani. È ormai da qualche tempo che la stampa statunitense dà per certa la prossima rottura tra Orlando Bloom e Katy Perry. I due stanno insieme dal 2016 e, dopo una breve separazione, si sono fidanzati ufficialmente nel 2019. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Katy Perry e Orlando Bloom in crisi, la “colpa” è del viaggio nello spazio

