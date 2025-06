Kats | Ucciso il capo della Forza Quds finanziò il massacro del 7 ottobre | La diretta

In un colpo duro per la sicurezza regionale, il ministro israeliano della Difesa Katz ha annunciato l’uccisione di Saeed Izadi, ritenuto finanziatore e armaiolo di Hamas, collegato al massacro del 7 ottobre. La sua morte in Iran segna un passo importante nella lotta contro il terrorismo. La vicenda si intreccia con tensioni crescenti e nuove domande sulla stabilità nel Medio Oriente. La questione resta al centro dell’attenzione internazionale, che segue con apprensione gli sviluppi futuri.

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz spiegando che Saeed Izadi "Ha finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre". L'uomo è morto in un attacco israeliano su un appartamento nella città iraniana di Qom. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kats: "Ucciso il capo della Forza Quds, finanziò il massacro del 7 ottobre" | La diretta

