Kate Middleton rompe il silenzio dopo il forfait al Royal Ascot 2025

Dopo il suo forfait al Royal Ascot 2025, Kate Middleton rompe il silenzio con un messaggio dal cuore. La Principessa del Galles si rivolge alle associazioni benefiche che sostiene, offrendo uno sguardo sincero e coinvolgente sulla sua esperienza e sui motivi della sua assenza. Un gesto che evidenzia la sua dedizione e umanità , rafforzando il legame con il pubblico e le cause vicine al suo cuore. Scopriamo insieme cosa ha condiviso...

Kate Middleton ha condiviso un messaggio personale, rivolgendosi alle associazioni benefiche da lei sostenute. Si tratta del primo intervento pubblico della Principessa del Galles dopo il forfait al Royal Ascot. Kate Middleton, i motivi del forfait. Lo scorso mercoledì 18 giugno, Kate Middleton avrebbe dovuto partecipare con William al Royal Ascot. Almeno così era stato annunciato dall’organizzazione della corsa ippica più glamour della Gran Bretagna. Ma pochi minuti prima dell’ingresso delle carrozze con i membri della Famiglia Reale, i l Palazzo ha comunicato che la Principessa non ci sarebbe stata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton rompe il silenzio dopo il forfait al Royal Ascot 2025

