Kangourou della matematica, un alunno della primaria Squadrani conquista un posto per la finalissima.

Grande motivo di orgoglio: per la prima volta, anche i piccoli studenti delle primarie dell’Istituto comprensivo 5 Tina Gori di Forlì si sono qualificati alla finale nazionale del Kangourou della Matematica. Tra loro spicca Marco Spanò, un talento che ha dimostrato come le sfide possano trasformarsi in opportunità di crescita e scoperta. Un traguardo che apre nuove strade di eccellenza e passione tra i giovani cervelloni italiani.

Il forlivese Marco Spanò, alunno della scuola primaria Pio Squadrani, è uno dei trenta qualificati alla finale nazionale del Kangourou della Matematica, che si terrà a fine di settembre. All'Istituto comprensivo 5 Tina Gori di Forlì per la prima volta anche i bimbi delle primarie hanno.

