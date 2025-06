Kaila Charles nuovo rinforzo a stelle e strisce per la Reyer femminile

reali ambizioni della squadra: Kaila Charles, talento emergente proveniente dagli Stati Uniti. Con questa aggiunta strategica, la Reyer femminile si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di entusiasmo e successi, rafforzando il gruppo con una giocatrice dotata di grinta e versatilità. La stagione si preannuncia avvincente: l'obiettivo è chiaro, conquistare nuovi traguardi e regalare emozioni ai propri tifosi.

Continua a prendere sempre più forma il roster della nuova Reyer femminile, dopo l'addio di 7 giocatrici protagoniste della scorsa stagione, e l'ufficialità, negli ultimi giorni, degli acquisti di Ivana Dojkic, Francesca Pasa e Joyner Holmes. La società ha annunciato un nuovo innesto per le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Kaila Charles nuovo rinforzo a stelle e strisce per la Reyer femminile

