Juventus-Wydad il pronostico del Mondiale per Club | si all’Over e non solo

Mentre il calciomercato si prepara ad accendersi, l'attenzione si concentra sul Mondiale per Club, che sta regalando emozioni intense e sorprese inattese. La Juventus, protagonista della seconda giornata, si prepara a sfidare il Wydad al Lincoln Financial Field, con l'obiettivo di conquistare altri tre punti fondamentali per il passaggio del turno. Ma quale sarà il pronostico per questa sfida cruciale? Scopriamolo insieme, analizzando formazioni, forma e le possibilità di successo dei bianconeri.

Il calciomercato sta per arrivare e le azioni di campo non finiscono mai. Già , perché a rubare la scena c’è il Mondiale per Club, con la seconda giornata della fase a gironi che si avvia verso la sua conclusione. Una delle gare in programma in questo turno vedrà protagonista la Juventus, che affronterà domani 22 giugno alle ore 18:00 – fuso italiano – il Wydad al Lincoln Financial Field. I bianconeri desiderano conquistare altri 3 punti, strappando di fatti il pass per la prossima fase della competizione. Gli avversari, invece, proveranno a compiere una vera e propria impresa, tentando di sorprendere gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Juventus-Wydad, il pronostico del Mondiale per Club: si all’Over e non solo

