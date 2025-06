Juventus Vlahovic a un bivio

Dusan Vlahovic, il cuore pulsante della Juventus, si trova a un bivio cruciale: tra rinnovo e cessione. Con un ingaggio di 12 milioni netti all'anno e il contratto in scadenza nel 2026, la societĂ bianconera deve decidere le strategie di mercato piĂą opportune per il futuro del centravanti serbo. La scelta avrĂ ripercussioni sulla rosa e sulle prospettive di vittoria della squadra. La Juventus valuta attentamente il da farsi, consapevole che questa decisione potrebbe cambiare il volto del club.

