Juventus v Wydad Casablanca – line -up statistiche e anteprima

Preparatevi a vivere un match imperdibile tra Juventus e Wydad Casablanca: due squadre con obiettivi chiari e un'atmosfera carica di emozioni. La Vecchia Signora, vicina alla qualificazione, si prepara a difendere il suo ruolo di dominatrice mentre i marocchini puntano al colpo a sorpresa. Chi conquisterà il campo e il cuore del pubblico? Scopriamo insieme le formazioni, le statistiche e le anteprime di questa sfida avvincente!

2025-06-21 13:24:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita per Juventus v Wydad Casablanca. La Juventus è solo una vittoria di distanza dal sigillare il loro posto nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo del Club mentre si preparano ad affrontare Wydad Casablanca a Filadelfia domenica. Dopo una vittoria per 5-0 su Al-Ain per aprire la loro campagna, i giganti italiani siedono in cima al gruppo G. I loro avversari marocchini, nel frattempo, sono stati surclassi da Manchester City nella loro prima partita e ora affrontano uno scenario da non perdere. Questo dispositivo segna solo la seconda apparizione della Juve nella rinnovata Coppa del Mondo del Club, nonostante il successo nell’ex Coppa Intercontinentale, che hanno vinto nel 1985 e nel 1996. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: juventus - wydad - casablanca - anteprima

