Juventus Under 17 il recap della stagione | 94 gol all’attivo non bastano per la finale I numeri dei bianconeri di Cioffi e chi si è distinto particolarmente

La Juventus Under 17 conclude la sua stagione con numeri impressionanti e un cammino avvincente, nonostante l'amara eliminazione in semifinale contro il Milan. Con 94 gol all’attivo e protagonisti di rilievo come i migliori marcatori, i bianconeri di Cioffi hanno mostrato carattere e talento. Scopriamo i dettagli di questa entusiasmante annata, i protagonisti e le prospettive per il futuro della formazione giovanile juventina.

Juventus Under 17, recap sulla prima stagione di Cioffi in panchina: migliori marcatori e statistiche dei bianconeri, fermati in semifinale dal Milan. I dettagli sul campionato 2425. Il cammino della Juventus Under 17 si è interrotto ad un passo dalla finale nazionale. I bianconeri infatti sono stati eliminati da un grande Milan al primo atto della Final Four, in semifinale. Colpa di un primo tempo non all'altezza e una seconda frazione incredibile, con due reti fatte, un palo e una rimonta solo sfiorata. Per i ragazzi di Cioffi è stata comunque un'ottima stagione, ricca di vittorie e soprattutto gol.

