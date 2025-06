Juventus Tudor rischia grosso | big in bilico

La Juventus di Tudor si avvicina alla sfida contro il Wydad Casablanca con il morale alle stelle, ma l'ombra di una possibile crisi si fa sentire. Dopo una prestazione altalenante, il tecnico italiano rischia grosso: i risultati e le strategie finora adottate potrebbero mettere a repentaglio il suo futuro sulla panchina bianconera. La posta in gioco è alta, e ogni mossa sarà decisiva per il destino del tecnico e della squadra.

La seconda sfida del Mondiale per Club è alle porte, ma alcuni big sono in bilico: ecco cosa rischia Tudor Alla vigilia della seconda gara del Mondiale per Club, la Juventus si prepara ad affrontare il Wydad Casablanca, che è uscito sconfitto per 2 a 0 nel match contro il Manchester City. I bianconeri guidati da Igor Tudor hanno invece disputato un’ottima gara contro l’Al Ain, ma ne sono usciti con qualche neo che potrebbe irrimediabilmente essere pesante in vista della gara contro gli inglesi. Il tecnico croato potrebbe rischiare, infatti, di dover cambiare le carte in tavola per via della mancanza di alcuni big. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, Tudor rischia grosso: big in bilico

