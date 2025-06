La visita della Juventus a Donald Trump ha acceso il dibattito, svelando molto più di una semplice cortesia. Una delegazione del club si è recata allo Studio Ovale, lasciando intuire che dietro l’evento si celano interessi e strategie di ben più ampio respiro. Quali sono le vere intenzioni di Elkann e della Juventus? Le sorprese sono appena cominciate, e il futuro potrebbe riservare sviluppi sorprendenti.

Juventus-Trump: molto più di una visita di cortesia Elkann trama qualcosa di grosso"> La visita della Juventus al presidente Trump ha suscitato tantissime discussioni, di tutti i generi. Ecco alcuni dettagli. Una delegazione della Juventus ha fatto visita allo Studio Ovale per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’occasione era legata alla partecipazione del club bianconero al Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti, e sembrava un momento celebrativo e simbolico per il calcio italiano all’estero. Presenti, tra gli altri, l’allenatore Igor Tudor e il presidente John Elkann. 🔗 Leggi su Napolipiu.com