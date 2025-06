Juventus Thuram | Vogliamo vincere a tutti i costi

Thuram e la Juventus sono pronti a fare la storia, con una determinazione incrollabile: vincere a tutti i costi il Mondiale per Club 2025. Dal ritiro, Khéphren Thuram esprime tutta la sua passione e il desiderio di trionfare, sottolineando il suo adattamento al calcio italiano e la forza del gruppo. La sfida è lanciata: Juventus, niente scuse, solo vittoria!

Thuram e la Juventus: vincere a tutti i costi al Mondiale per Club Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, si racconta con entusiasmo dal ritiro del Mondiale per Club 2025. In un’intervista a TuttoSport, il francese sottolinea il suo adattamento al calcio italiano, grazie al supporto dei compagni. «Sono felice della L'articolo Juventus, Thuram: “Vogliamo vincere a tutti i costi” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Thuram: “Vogliamo vincere a tutti i costi”

