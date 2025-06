Juventus senti Thuram! Carico per il Mondiale per Club | Qui per fare il meglio possibile Vogliamo restare tutti!

Juventus, senti Thuram! Carico e determinato, Khephren Thuram si prepara a lasciare il segno nel Mondiale per Club: «Qui per fare il meglio possibile. Vogliamo restare tutti!» A un anno dal suo arrivo, il talento francese ha condiviso entusiasmo e ambizione, sottolineando l'importanza di unione e impegno per raggiungere grandi traguardi. La Juventus punta in alto, e Thuram è pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Khephren Thuram ha parlato dell'ambiente Juve ad un anno dal suo arrivo e degli obiettivi in vista del Mondiale per Club, iniziato al meglio per i bianconeri, con un 5-0 all'Al.

