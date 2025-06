Juventus Osimhen vuole la Juventus

La Juventus mira con determinazione a Victor Osimhen, il talento del Napoli che sogna di vestire bianconero. Tra ostacoli e strategie di mercato, i torinesi cercano di sfruttare ogni opportunità per convincere il nigeriano, desideroso di un ritorno in Italia e di indossare la maglia della Vecchia Signora. La sfida tra club e rivali si infittisce, rendendo il possibile trasferimento uno dei colpi più caldi della sessione estiva.

Juventus sogna Victor Osimhen: un colpo tra ostacoli e strategie La Juventus punta decisa su Victor Osimhen, stella del Napoli, pronta a sfruttare ogni spiraglio di mercato per portarlo a Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nigeriano desidera i bianconeri e temporeggia con Al Hilal e Galatasaray, favorendo la

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

La Juventus e Osimhen: trattativa molto complessa (Tuttosport). Victor vuole giocare in Champions ma la lista delle pretendenti è lunghissima. E per la Juve il prezzo è più alto dei 75 milioni della clausola

La strategia di Osimhen per andare alla Juventus: il 15 luglio scade la clausola, il prezzo si abbasserà ; Gazzetta - La strategia di Osimhen per andare alla Juve e non all'estero. Spunta un'opzione nel contratto con il Napoli; Juventus-Osimhen: la richiesta del Napoli. E spunta l'alternativa dalla Ligue 1.

Osimhen, la Juventus non molla. Victor vuole godersi le vacanze: tracciata dead-line - La Juventus sogna Victor Osimhen per rinforzare l'attacco della propria squadra, ma non sarà facile acquistare il bomber nigeriano. Lo riporta msn.com

La Juventus aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho. Milan-Leao, avanti insieme - L'obiettivo numero 1 della Juventus per l'attacco sembra rimanere Victor Osimhen. Da eurosport.it