Juventus | occhi su Laporte e Piquerez

La Juventus non perde tempo e intensifica i propri sforzi sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la difesa e le fasce per il 3-4-2-1 di Tudor. Secondo il Corriere dello Sport, Laporte e Piquerez sono tra i nomi caldi, pronti a rinvigorire la rosa bianconera. Un’estate di grandi novità si prospetta per i tifosi juventini: la squadra è pronta a sorprendere.

Laporte Juventus: rispunta l’idea per la difesa! Occasione per i bianconeri, ma c’è un ostacolo. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus rilancia l’idea Laporte: un possibile ritorno in Europa del difensore ex Manchester City apre nuove speranze per la difesa bianconera.

