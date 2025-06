Juventus-Nico Gonzalez già al capolinea? Comolli fa il prezzo e 4 club sognano il colpo in saldo

La vita di Nico Gonzalez ha subito una svolta incredibile in soli dodici mesi, passando dall’essere un talento emergente a protagonista del mercato estivo 2024. Con la Juventus nel mirino e tre club pronti a sognare il suo colpo in saldo, tutto può cambiare in un istante. La sua storia è il perfetto esempio di come il calcio sia imprevedibile e affascinante, capace di scrivere romanzi straordinari in un battito di ciglia...

Come cambia in fretta la vita in un anno. Lo sa bene Nico Gonzalez, uno dei fiori all`occhiello della campagna estiva 2024 di calciomercato della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: nico - gonzalez - juventus - capolinea

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con scorci sulle emozioni più intense: Paredes porta in vantaggio la Roma, Nico Gonzalez si sblocca a Torino, mentre Richardson regala il vantaggio ai Viola.

L'ha detto Tacchinardi che il tuo sogno era quello di allenare la Juventus, quindi pur di esaudirlo hai accettato l'incarico col rischio che durasse solo pochi mesi. L'ha detto Montero che tu per il bene della Juventus ti faresti staccare un braccio e tu in questi mes Vai su Facebook

Juventus-Nico Gonzalez già al capolinea? Comolli fa il prezzo e 4 club sognano il colpo in saldo; PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 3-0: Nico l'ex invisibile, super Mandragora. Disastro Motta; Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora.

Juventus-Nico Gonzalez già al capolinea? Comolli fa il prezzo e 4 club sognano il colpo in saldo - Lo sa bene Nico Gonzalez, uno dei fiori all`occhiello della campagna estiva 2024 di calciomercato della Juventus e ora. Riporta calciomercato.com

Quanto costa Nico Gonzalez? La Juventus riflette sulla sua cessione - L'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus sembrava aver rimesso Nico Gonzalez al centro del progetto. Scrive tag24.it