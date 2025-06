Juventus Nex Gen | confermato Massimo Brambilla alla guida della seconda squadra dei bianconeri

La Juventus Next Gen si conferma sotto la guida esperta di Massimo Brambilla, che anche per la stagione 2025/26 continuerà a plasmare il futuro dei giovani talenti bianconeri. La sua conferma testimonia la fiducia della società nel progetto di sviluppo e crescita del settore giovanile, un elemento chiave per mantenere alta la competitività e il prestigio della squadra. La prossima stagione si apre con grandi ambizioni e nuovi obiettivi da raggiungere, consolidando la strada verso il successo.

Juventus Next Gen, Massimo Brambilla confermato sulla panchina della seconda squadra bianconera anche per la prossima stagione Massimo Brambilla resterà alla guida della Juventus Next Gen anche nella stagione 202526, con l'accordo, secondo quanto riportato da .com, per il rinnovo ormai definito e la firma attesa nei prossimi giorni. Nonostante l'interesse di alcuni club di .

Brambilla resta alla Juventus Next Gen: sarà l’allenatore anche nella prossima stagione, ecco quando è prevista la firma. Dentro alla storia e alla permanenza del tecnico in panchina - Massimo Brambilla conferma il suo ruolo come allenatore della Juventus Next Gen anche nella prossima stagione, rafforzando il suo legame con i bianconeri.

Brambilla-Juve Next Gen, il matrimonio continua: manca solo l’ufficialità; Padoin dice no ad Allegri, Magnanelli lascia: cosa cambia nelle giovanili della Juve; Alberto Pasini si riunisce a Brambilla e diventa il preparatore atletico della Juve Next Gen.

Brambilla-Juve Next Gen, il matrimonio continua: manca solo l’ufficialità - La stretta di mano è arrivata, ora manca solo l’ufficialità: Massimo Brambilla e la Juventus Next Gen continueranno insieme, ancora per un anno, ancora con l’obiettivo di far crescere i talenti bianco ... Da tuttosport.com

Juventus NG, previsto un incontro con Brambilla: l'idea è di proseguire insieme - La Juventus Next Gen si prepara a confermare in panchina il tecnico Massimo Brambilla. Riporta tuttomercatoweb.com