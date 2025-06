Juventus movimenti in difesa Aguerd e Rugani

La Juventus si prepara ad alzare il livello della sua linea difensiva, puntando su nomi di grande rilievo come Nayef Aguerd. Con esperienza internazionale e un passato tra Premier League e La Liga, il centrale del West Ham rappresenta un investimento strategico per rafforzare la rosa. Ma non è tutto: Rugani è ancora in corsa per un possibile ritorno. La sessione di mercato si riscalda, e i tifosi sono pronti a scoprire le prossime mosse dei bianconeri.

La  Juventus punta a rinforzare la difesa per la prossima stagione. Nayef Aguerd, centrale del West Ham, piace molto ai bianconeri. Il giocatore, classe 1996, ha esperienza in Premier League e un recente prestito alla Real Sociedad. La dirigenza juventina ha avviato contatti con gli Hammers per un possibile trasferimento.

Chi è Aguerd, l’ultimo nome per la difesa della Juve: dal trasferimento record al West Ham fino al prestito alla Real Sociedad. L’identikit - Nayef Aguerd, il nome caldo per la difesa della Juventus, sta facendo sognare i tifosi con i suoi numeri e la sua esperienza internazionale.

