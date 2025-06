Juventus i diffidati al Mondiale per Club | chi salterebbe il Manchester City in caso di ammonizione

Juventus e Mondiale per Club, un mix di emozioni e tensione. I diffidati bianconeri rischiano di saltare la sfida contro il Manchester City in caso di ammonizione, mettendo a dura prova le strategie di Allegri. Ma chi sono i giocatori più a rischio? Scopriamo insieme quali saranno gli uomini da tenere d’occhio e come potrebbero influenzare il destino della Juventus nel torneo più prestigioso per club internazionali.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Mondiale per Club, i cartellini si pagano: per la Juventus conto da quasi 50 mila euro - Una novità sorprendente ha caratterizzato il Mondiale per Club in corso: la FIFA ha introdotto una tassazione sulle sanzioni disciplinari. ilbianconero.com scrive