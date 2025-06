Juventus fissato il prezzo per l’addio | Vlahovic ha scelto il Milan

Il tormentone Vlahovic continua a scuotere le notizie di casa Juventus: il centravanti serbo, desideroso di nuove sfide, ha già scelto il suo prossimo club, il Milan. Con il prezzo fissato e la strategia di mercato in atto, la Juve si prepara a fare i conti con questa difficile decisione. La domanda che tutti si pongono ora è: quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Restate con noi per scoprirlo.

C’è sempre il tormentone Vlahovic in casa Juve: il centravanti serbo spinge per il trasferimento alla corte di Allegri Fa sempre discutere il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il centravanti serbo rimane in uscita e ormai è stato riscavalcato da Kolo Muani nelle gerarchie di Igor Tudor in attacco. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo la doppietta del francese, l’ex Fiorentina si è dovuto accontentare dell’ultima porzione di gara e a risultato ormai acquisito nel roboante 5-0 rifilato dalla ‘Vecchia Signora’ all’ Al Ain nel debutto al Mondiale per Club. Vlahovic è in scadenza il prossimo anno e la Juve non vuole perderlo a parametro zero nel 2026, visto anche il rifiuto del giocatore per trattare il rinnovo e la spalmatura dell’ingaggio che dal primo luglio andrà a toccare i 12 milioni netti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it