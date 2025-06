Juventus accelerata per Jadon Sancho

La Juventus non perde tempo e corre forte per assicurarsi Jadon Sancho, il talentuoso esterno inglese del Manchester United, pronto a cambiare aria a condizioni vantaggiose. Dopo un prestito fallimentare al Chelsea, i bianconeri vogliono sfruttare questa opportunitĂ di mercato per rinforzare la rosa con un colpo di classe a basso costo. La trattativa si infiamma: sarĂ il prossimo grande acquisto della Vecchia Signora?

Juventus accelera per Jadon Sancho: un colpo a prezzo di saldo La Juventus intensifica la caccia a Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United, pronto a lasciare i Red Devils a un costo accessibile. Dopo un prestito deludente al Chelsea, dove i Blues hanno preferito pagare una penale piuttosto che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, accelerata per Jadon Sancho

In questa notizia si parla di: juventus - jadon - sancho - accelerata

Napoli e Juventus si contendono il gioiello Jadon Sancho - Napoli e Juventus si preparano a un duello emozionante non solo sul campo, ma anche nel mercato estivo.

Calciomercato 18 giugno 2025: Juventus su Osimhen, Inter punta Bonny, Napoli accelera per Lucca e Sancho; Chiesa al Liverpool, il saluto ai tifosi della Juve; Jadon Sancho, priorità al Napoli ma c’è anche la Juventus: la situazione.

Sancho Juve: il giocatore ha espresso questa preferenza! Ecco dove vorrebbe giocare l’obiettivo bianconero, l’indiscrezione sul suo futuro - Sancho Juve: l’esterno inglese ha espresso questa preferenza su dove vorrebbe giocare nella prossima stagione, l’indiscrezione sul suo futuro Un nuovo, infuocato derby d’Italia infiamma il calciomerca ... Lo riporta juventusnews24.com

Sancho torna nel mirino della Juventus, perchè ora è diverso dalla scorsa estate - La Juventus aveva corteggiato più volte Jadon Sancho e più volte erano sembrati. Riporta ilbianconero.com