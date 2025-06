Juve-Wydad | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’immancabile emozione al Financial Field di Philadelphia: Juve e Wydad si affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club, un match imperdibile ricco di passione e spettacolo. Ti sveliamo orario, formazioni probabili e dove seguire questa sfida epica in tv, per non perdere neanche un momento di questa battaglia tra grandi protagonisti del calcio internazionale. Scopri subito tutte le informazioni per non perderti nulla!

Al Financial Field in scena la sfida del Mondiale per Club Juve-Wydad: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Financial Field di Philadelphia si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Juve-Wydad. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve-Wydad: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: wydad - orario - juve - formazioni

Manchester City-Wydad: dove vederla, orario e probabili formazioni - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto di questa sfida di Mondiale per Club, scopri dove vedere Manchester City-Wydad, l’orario, le probabili formazioni e tutte le ultime novità.

Juventus-Wydad Casablanca (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabile formazione Vai su Facebook

#FIFACWC | Rotazioni in vista per la #Juve: #Tudor valuta cambi tra titolari e diffidati Vai su X

Juventus-Wydad: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca. La 2a; Juventus-Wydad, le probabili formazioni al Mondiale per Club: le scelte di Tudor; Juventus-Wydad: probabili formazioni, quando e dove vederla.

Juventus-Wydad: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca. La 2a giornata del Mondiale per club - Ain, la Juventus di Igor Tudor è pronta a tornare in campo per la seconda partita del Mondiale per club. Come scrive ilmessaggero.it

Juventus-Wydad: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca. La seconda giornata del Mondiale per club - Ain, la Juventus di Igor Tudor è pronta a tornare in campo per la seconda partita del Mondiale per club. Si legge su msn.com