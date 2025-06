Juve Wydad chi sarà l’attaccante titolare della sfida? Vlahovic o Kolo Muani | la scelta di Tudor lancia un chiaro segnale per il mercato

Nella sfida tra Juve e Wydad, il grande interrogativo riguarda l’attaccante titolare: Vlahovic o Kolo Muani? La decisione di Tudor, che ha schierato l’attaccante francese fin dal primo minuto, lancia un chiaro segnale sul mercato e sulla strategia della squadra. Chi scenderà in campo questa volta? La risposta potrà svelare molto sulle intenzioni future della Juventus.

Juve Wydad, chi sarà l'attaccante titolare della seconda sfida del Mondiale per Club: le possibili scelte di Tudor. Nella seconda sfida del Mondiale per Club, la Juventus torna in campo con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi. Dopo l'esordio vincente contro l'Al Ain, Igor Tudor conferma in attacco Kolo Muani dal primo minuto, autore di una grande doppietta, lasciando in panchina Vlahovic, Una scelta che conferma le gerarchie attuali del tecnico bianconero, forse anche in ottica calciomercato Juve con la storia del serbo a Torino che sembra ai titoli di coda.

