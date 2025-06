Juve Wydad Casablanca McKennie o Locatelli a centrocampo insieme a Thuram? Scelta presa | ecco chi giocherà dal 1?

Nella sfida cruciale contro il Wydad Casablanca, la Juventus sceglie la strategia di Igor Tudor: McKennie al fianco di Thuram a centrocampo, affidando loro il compito di dominare il campo con forza e intensità. La decisione di sostituire Locatelli con McKennie sottolinea l’approccio tattico del club, puntando su una coppia di muscoli e carattere per affrontare al meglio questa partita decisiva. Ecco chi scenderà in campo dal primo minuto.

