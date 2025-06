Juve Wydad bianconeri in partenza verso Philadephia! Le FOTO in vista del prossimo match del Mondiale per Club

La Juventus si prepara ad affrontare una nuova sfida nel cuore del Mondiale per Club! I bianconeri sono ormai in volo verso Philadelphia, pronti a dare il massimo contro il Wydad Casablanca. Le immagini della partenza raccontano l’entusiasmo e la determinazione di una squadra che sogna di conquistare un altro grande traguardo internazionale. La prossima fermata è Philadelphia: l’appuntamento con il calcio che conta è sempre più vicino!

Juve Wydad, bianconeri in partenza verso Philadephia: tutti i dettagli in vista del prossimo match. La Juve si prepara al prossimo match del Mondiale per Club! I bianconeri sono in partenza verso Philadephia e verso la sfida contro il Wydad Casablanca. Come pubblicato dal club su X, la squadra sta lasciando Washington in vista della nuova destinazione. Prossima fermata: Philadelphia? pic.twitter.comgK7eJqkasI — JuventusFC (@juventusfc) June 21, 2025 Sarà importante dare continuità all’ottima prova contro l’Al Ain: di seguito le foto pubblicate dalla Juventus sui social. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad, bianconeri in partenza verso Philadephia! Le FOTO in vista del prossimo match del Mondiale per Club

