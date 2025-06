Juve Tudor non cambia | contro il Wydad stessa formazione della prima partita

Juve Tudor conferma la stessa formazione della prima sfida contro l’Al Ain, affidandosi alla squadra che ha già dimostrato il suo valore. La sfida contro il Wydad si gioca alle 12 a Filadelfia, sotto il sole cocente: una partita da affrontare con strategia e determinazione, per continuare a scrivere il percorso vincente dei bianconeri.

Il tecnico bianconero punta sull'undici titolare che ha vinto la prima partita contro l'Al Ain. Si gioca alle 12 a Filadelfia, attenzione alle elevate temperature.

Juventus Next Gen, verrà aggregato qualche giovane nell’emergenza di Juve Udinese? Tudor risponde così in conferenza, ecco chi si è allenato in Prima squadra. Tutti i nomi - In vista dell'emergenza che affligge la Juventus contro l'Udinese, si parla di possibili aggregazioni dalla Juventus Next Gen.

Yildiz torna dalla squalifica in Juve Udinese: discorso di Tudor al turco. Cosa gli ha detto prima del suo ritorno in campo - Yildiz è pronto a tornare in campo per la sfida Juve-Udinese dopo la squalifica. Prima del suo rientro, Igor Tudor ha voluto parlare del numero 10 in conferenza stampa, condividendo le sue osservazioni sul percorso del giovane talento.

I retroscena della prima partita di Tudor sulla panchina della Juve: ecco cosa ha detto a Vlahovic - 0 ieri sera all'Allianz Stadium: buon debutto per Igor Tudor come allenatore dei bianconeri. Riporta informazione.it