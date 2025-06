Juve c’è anche Sancho | duello con il Napoli Milan ancora su Vlahovic

un rinforzo di livello per blindare la rosa e riaccendere le speranze di vittoria. La Juventus si prepara a sfide decisive, tra duelli con il Napoli e il Milan che ancora puntano su Vlahovic, mentre Sancho potrebbe essere un’arma segreta nel nuovo ciclo. Il calciomercato bussa alle porte, e i prossimi giorni promettono colpi di scena che potrebbero rivoluzionare il destino bianconero.

Bologna, 21 giugno 2025 – Sono giorni caldi, in tutti i sensi, in casa Juventus. Non solo per l'estate americana durante il mondiale per club, e la visita surreale al presidente Donald Trump, ma anche per il calciomercato che inizia a entrare nel vivo. Tanti i file che la dirigenza deve sbrigare o archiviare. Si parte da Dusan Vlahovic, a rischio parametro zero, si passa da Kolo Muani e Conceicao da confermare, per concludere con la ricerca di un centravanti (David o Osimhen?) e un esterno (Sancho?). Ecco, nelle ultime ore sono ripresi i colloqui per l'attaccante del Manchester United reduce da una annata in prestito al Chelsea.