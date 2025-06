Juve 40 milioni e arriva il bomber dalla Premier | che colpo per Tudor

La Juventus si prepara a fare un grande acquisto, con un investimento di 40 milioni per portare in squadra un bomber dalla Premier League. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della stagione e rafforzare l’attacco di Tudori. Ma quanto può influenzare un singolo episodio, come un cartellino rosso, il destino di un attaccante di così alto livello? La risposta potrebbe riservare sorprese.

La squadra bianconera sta per chiudere un colpo in attacco: un big da 40 milioni che arriva dalla Premier League Juve, 40 milioni e arriva il bomber dalla Premier League (Ansa Foto) – SerieAnews Quanto può pesare un singolo cartellino rosso sul destino di un attaccante? A volte piĂą di quanto si immagini. E se poi l'attaccante in questione è un talento pagato quasi 40 milioni solo un anno fa, la questione si fa interessante. La Juventus, in cerca di un nuovo centravanti per rafforzare il reparto offensivo, sta osservando con attenzione cosa succede dalle parti di Stamford Bridge. Ma prima di affondare il colpo, deve fare i conti con una questione ancora tutta da risolvere: Dusan Vlahovic.

Boom Juventus, colpo da 20 milioni: arriva dalla Premier League I DETTAGLI https://bit.ly/401g4Xl Vai su Facebook

Calciomercato Roma, nessuna offerta per Wesley: il Flamengo parte da 35 milioni. Interesse anche di Juve e club di Premier https://bit.ly/4jX8LXx #AsRoma Vai su X

Vlahovic tiene prigioniera la Juventus: guadagna 12 milioni netti e non ha offerte dal calcio vero (Libero) - Dusan Vlahovic non ha trovato una quadra per il rinnovo, ha un ingaggio molto alto e ha rifiutato diverse destinazioni: la Juve non gradisce ... Segnala ilnapolista.it

Juventus, Douglas Luiz ai saluti: il sostituto arriva dalla Premier - La Juventus sta lavorando in maniera importante per un colpo che arriva dalla Premier League e che può rappresentare il sostituto perfetto di Douglas Luiz. Si legge su calciomercato.it