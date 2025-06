Jurassic World - La rinascita lo sceneggiatore conferma | Steven Spielberg è stato pienamente coinvolto

Jurassic World - La Rinascita sta tornando a far battere il cuore degli appassionati di dinosauri, e ora sappiamo quanto Steven Spielberg abbia contribuito al suo successo. L’amato regista di Jurassic Park si è immerso nel progetto con passione, influenzando ogni dettaglio del nuovo capitolo. Secondo lo sceneggiatore David Koepp, Spielberg non si è limitato a supervisionare: ha partecipato attivamente allo sviluppo della storia, dimostrando ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella rinascita di questa saga epica.

Il regista di Jurassic Park e produttore della saga ha partecipato attivamente alla realizzazione del nuovo capitolo cinematografico del franchise. Storico sceneggiatore del franchise e in particolare del primo grande capitolo della saga Jurassic Park, David Koepp ha rivelato che Steven Spielberg ha avuto un ruolo particolarmente attivo nello sviluppo di Jurassic World - La rinascita. Koepp ha raccontato che Spielberg non si è limitato a supervisionare la lavorazione ma ha partecipato in modo diretto e continuo al processo creativo, fornendo indicazioni, osservazioni e idee fondamentali per la direzione del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it