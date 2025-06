Jovic il Milan lascia scadere l' opzione | Luka saluta il Diavolo

Jovic dice addio al Milan: il club rossonero ha scelto di non rinnovare il contratto, lasciando il futuro del serbo ancora in bilico. Con l’opzione scaduta il 20 giugno, ora il calciatore potrebbe approdare in Messico con Cruz Azul o in Brasile con il Botafogo, aprendo nuovi capitoli per la sua carriera e alimentando le aspettative dei tifosi. Il mercato si infiamma: cosa riserverà il destino di Jovic?

Il club rossonero ha deciso di non esercitare la facoltà di rinnovo per un altro anno, che scadeva il 20 giugno. Nel futuro del serbo Cruz Azul o Botafogo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jovic, il Milan lascia scadere l'opzione: Luka saluta il Diavolo

